«Molise, potenza marittima che ignora sé stessa»

TERMOLI. Il Molise, potenza marittima che ignora sé stessa. Una considerazione amara, perché il mare è una delle maggiori occasioni di sviluppo, di conoscenza, di “contaminazione” socio-culturale e di espansione economica.

Riflessione che ha voluto condividere l’agente marittimo Tonino Fusco, tornato a dare sfogo alle sue idee.

«Si diceva un tempo che la gente della costa orientale del Molise era come i fenici.” Da anni ormai questo territorio è una regione che “volta” le spalle al mare e rivolge il suo sguardo verso l’entroterra a ponente, avendo paura se non addirittura repulsione per la propria, pur innata dimensione marinara.

Eppure il Mediterraneo e dunque il mare Adriatico è una via di comunicazione globale in preda a una crescita esponenziale, in termini numerici, di traffici commerciali e delle rotte marittime lungo le quali transita la gran parte delle materie prime, delle derrate alimentari, delle risorse energetiche e dei prodotti finiti del pianeta. A dispetto di una simile evidenza e dell’interminabile corollario di analisi, studi, proiezioni e articoli di stampa che da anni insistono sull’argomento, chi prende le decisioni del nostro territorio sono riluttanti ad abbandonare la sua visione terragna e abbracciare la naturale attitudine di una costa votata al ruolo di potenza marittima, che produce effetti rilevanti, ma che ignora sé stessa.

“Quanto vale l’‘economia blu”. Una dimensione naturale ed un destino ineluttabile per l’Italia e più di tutto per il Molise, quello del mare, espresso in modo mirabile nel quanto mai attuale libro “Patria senza mare” di Marco Valle. Perché il mare nostrum non è più nostro. Dove viene narrata la storia nazionale “del mare” nella quale ritroviamo lo splendore di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia, capitali mondiali della globalizzazione medioevale. E ancora la vittoria di Lepanto, la supremazia marittima, tra il Seicento e Settecento, di Livorno, Trieste e Napoli e infine il pensiero di Camillo Benso di Cavour e la luminosa stagione dei transatlantici e tanto altro ancora fino alle parabole parallele dei Costa e di Achille Lauro.

Dunque la futura memoria di questo territorio saranno solo le montagne, un testamento senza mare, dove il mare viene visto come una vasca enorme gonfia di acqua o come confine ultimo e il limite del nostro orizzonte. Il mare ha un valore inestimabile. Il nostro patrimonio di saperi e sentimenti affidato alla consapevolezza di chi non vuole rassegnare il suo racconto alla gloria delle gesta passate ma tracciare una rotta chiara e netta in questo oceano presente di ignoranza, inadeguatezza e ottusità dove si passa il tempo a raccontarsi storie vecchie di mare come il pappagallo e il pirata.

Per questo lo promuovo, con gratitudine verso chi ha saputo farsi interprete di un universo vessato e calpestato ma che, lo dimostra il suo sforzo, ha ancora voglia di combattere. Forse non meritiamo il nostro mare».