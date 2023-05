Riapre sotto la pioggia la scalinata che porta dal borgo alla passeggiata dei trabucchi

Riapre la scalinata che porta dal borgo al viale dei trabucchi: l'iniziativa di Vincenzo Aufiero

TERMOLI. Avrebbe meritato ben altra cornice climatica la riapertura della scalinata interna alle mura del borgo antico, che conducono sino alla passeggiata dei trabucchi. Un passaggio suggestivo, chiuso per via del degrado che purtroppo lo stava dominando, a causa dei comportamenti irrispettosi di chi lo usava per gli scopi meno nobili, oltre che deturpandolo.

Parliamo di un contesto storico che porta alla torre Tornola del XIII secolo. Stamani, sfidando la pioggia, il consigliere comunale Vincenzo Aufiero, promotore dell’iniziativa, ha così tenuto fede a quanto annunciato, assieme ad Antonio Mucci, quest’ultimo, con Timoteo Fabrizio, altro consigliere comunale, sarà custode delle chiavi che permetteranno di aprire e chiudere con orari prefissati questo pezzo di storia medievale della nostra stupenda città. L’obiettivo è renderla una delle attrazioni del paese vecchio, al pari della Rejecelle, ossia il vico più stretto d’Europa.





Così, su iniziativa del consigliere comunale Vincenzo Aufiero l’amministrazione comunale ha deciso di riaprire la scalinata che dal borgo vecchio consente di raggiungere il viale dei trabucchi.

Negli ultimi giorni sono state ultimate le opere di restyling per permettere a turisti e residenti di usufruire di un passaggio che in brevi istanti unisce due delle zone più belle della città. Per tutelare al meglio i fruitori e la stessa scalinata, sono state installate le telecamere di videosorveglianza esterne ed interne al passaggio. La scalinata sarà aperta al pubblico in determinati orari ancora da concordare.





In pochi istanti coloro che si troveranno al borgo vecchio potranno raggiungere il viale a piè di castello, che costeggia il primo tratto della spiaggia di Sant’Antonio, e che consente di arrivare al porto.

Dalle ore 8 fino alla sera, poi la scalinata sarà chiusa per riaprire il mattino seguente. La prima apertura è prevista per la giornata del primo maggio.

Galleria fotografica