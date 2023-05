Arrivate in Rianimazione sei anestesiste venezuelane, reparto senza più "fiato corto"

TERMOLI. Coperta sempre meno corta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

La gestione dei turni nella Terapia intensiva, per la carenza dei medici anestesisti, nel corso degli ultimi mesi, è stata al centro dell’attualità e non solo sanitaria (e amministrativa).

Blocco degli interventi programmati, trasferimenti, persino la diffida che ha portato la problematica a livello politico, con l’intervento del commissario Toma e dell’Asrem, con un tam-tam territoriale di critica piuttosto feroce, questione che a breve sarà discussa anche in Consiglio comunale, per iniziativa dell’opposizione.

La novità di queste ultime settimane però, come era stato indicato nel cronoprogramma che aveva reso noto lo stesso Toma, ha visto arrivare quindici giorni fa due dottoresse venezuelane e oggi altre 4, per un rinforzo di sei unità.

L’Asrem sempre più spesso, a causa della carenza di disponibilità di medici italiani, lancia avvisi per professionisti stranieri e a volte fa centro, come in questo caso.

Le anestesiste vengono contrattualizzate a tempo determinato, per poi partecipare ai concorsi che mirano a rendere strutturale il rapporto di lavoro.

In bocca al lupo, allora, alle neo anestesiste del San Timoteo: Susana Goncalves, Dely Seijas, Luz Pisani, Karen Da Silva, Antonella Caiafa e Migglorys Gomez de Minardo, che col loro operato renderanno il reparto nuovamente funzionale senza problemi di turni per i colleghi e soprattutto per la cosiddetta chirurgia d'elezione, che torna nuovamente operativa.