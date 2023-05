«I disagi non finiscono mai», allagamenti e attraversamenti

TERMOLI. Attraversamenti stradali del territorio con arterie e infrastrutture strategiche. Il suolo termolese ne ospita diversi, basta considerare le tre direttrici viarie, come Tangenziale, statale 16 e autostrada A14, per non parlare del tracciato ferroviario. La manutenzione di ponti e viadotti è un argomento sempre "caldo", come mostrano le cronache recenti proprio su ferrovia adriatica e Tangenziale.

Da Colle della Torre, un residente, ha voluto segnalare, in un vero e proprio sfogo, quanto succede a Termoli Nord: «Nei giorni liberi si desidera fare una bella e rilassante passeggiata verso il mare ma purtroppo questo grande desiderio viene soventemente impossibilitato. Nei giorni di pioggia e in quelli successivi, la libertà di partire a piedi dal nostro quartiere per raggiungere il centro della nostra città, è negata dall’immenso lago che si crea al di sotto del viadotto dell'A14, ovvero all’altezza dell’incrocio tra la variante del mare e la salita al quartiere stesso.

Dopo tante rinunce, ci si sente veramente prigionieri e segregati, al tal punto che, se non si possiede un mezzo “anfibio”, risulta molto rischioso utilizzare un comune autoveicolo persino fuoristrada. Ci si chiede come sia possibile, dopo tanti anni dalla presenza di questo problema, mai nessuno degli organi competenti si sia preoccupato di tale pericolosità e della carenza di percorsi sicuri a garanzia dell’incolumità dei cittadini».

Galleria fotografica