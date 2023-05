Giro d'Italia a Termoli: lunedì 8 maggio scuole chiuse in città

TERMOLI. Il Giro d'Italia merita un giorno di vacanze per poter organizzare al meglio la viabilità e far assistere anche a più persone il passaggio della carovana rosa. Ragioni soprattutto logistiche, quelle che hanno indotto il sindaco di Termoli a firmare l'ordinanza che prevede la sospensione dell'attività didattica per lunedì prossimo 8 maggio, nell'ambito della terza tappa: Vasto-Melfi, che vedrà i corridori transitare lungo il litorale termolese, per poi salire in centro e, quindi, dirigersi a Sud, percorrendo via Corsica, fino all'innesto sulla statale 16.

«L'evento sportivo determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la conseguente necessità di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli spettatori, per gli atleti e per tutti i componenti dell’organizzazione. Dalle riunioni dei tavoli tecnici tenutesi in vista dell’organizzazione dell’evento è emersa l’opportunità di adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale».

Di ieri anche l'ordinanza con le quali si è stabilita la sospensione della circolazione dei veicoli e dei pedoni per talune zone e strade del Comune, interessate dal passaggio della corsa ciclistica in oggetto, per il giorno 8 maggio, che tratteremo a parte. «Il percorso del Giro interessa molteplici strade e vie cittadine interessate dal flusso di entrata e di uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole di Termoli; situazione che impone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale per il giorno 8 maggio 2023 per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana. La chiusura riguarderà anche gli uffici amministrativi e pertanto il presente provvedimento coinvolge tutto il personale scolastico, sia docente che Ata».