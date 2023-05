Giro d'Italia a Termoli: divieti di sosta e strade chiuse

TERMOLI. Oltre alla chiusura delle scuole, lunedì 8 maggio a subire una modifica sostanziale saranno soste e viabilità, con divieti e interdizioni, in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

Due le ordinanze (140 e 141) che impongono le regole da osservare per permettere un transito in piena sicurezza della carovana rosa.

«Dalle ore al termine della manifestazione sul suolo cittadino ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Roma, tratto compreso tra via Oberdan e corso Fratelli Brigida. La circolazione stradale sarà regolamentata prevedendo interdizioni temporanee come segue: ad eccezione dei veicoli di Polizia, di emergenza e soccorso, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza, fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale:

chiusura innesto competenza comunale località Sinarca direzione Litoranea Nord;

il traffico veicolare percorrente la SP 113 con provenienza San Giacomo degli Schiavoni–Guglionesi, sarà deviato in direzione Statale 709 –Tangenziale Termoli;

chiusura Aree di parcheggio lungomare Cristoforo Colombo e via Vespucci dalle ore 9.30;

chiusura via del Mare altezza rotatoria via Foce dell’Angelo;

il traffico veicolare percorrente via Foce dell’Angelo e via del Mare in direzione via C. Colombo sarà deviato all’altezza della rotatoria via Foce dell’Angelo in via Foce dell’Angelo e via del Mare; chiusura via Magellano altezza rotatoria “Hotel Mistral - Meridiano” e altezza via N. Mascilongo; il traffico veicolare percorrente via N. Mascilongo in direzione via Magellano sarà deviato in via Maratona, il traffico veicolare percorrente via Maratona in direzione via Magellano sarà deviato in via N. Mascilongo;

chiusura via C. Colombo altezza via Oliviero e altezza via M. Milano; il traffico veicolare percorrente via C. del Croix sarà deviato in direzione Porto – Marinai d’Italia –via Aubry;

il traffico veicolare percorrente corso Vitt. Emanuele III°, sarà deviato in direzione c/so Umberto I° - via C. del Croix – c/so F.lli Brigida – c/so Nazionale; il traffico veicolare percorrente via Federico II° di Svevia, sarà deviato per via Roma direzione via Aubry – piazza S. Antonio. Il tratto interessato di via Roma a partire dall’intersezione con via C. Colombo e c/so F.lli Brigida, verrà regolamentato temporaneamente a doppio senso di marcia;

il traffico veicolare percorrente il tratto di via IV Novembre compreso tra via XX Settembre e via Duca degli Abruzzi sarà deviato in direzione via Sannitica – via Duca degli Abruzzi – via Oliviero; il traffico veicolare percorrente il tratto di via IV Novembre compreso tra via Adriatica e via Sannitica, sarà deviato a senso unico in direzione via Oliviero. Il tratto interessato di via Sannitica a partire dall’intersezione con via IV Novembre, verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione via Oliviero – via C. Colombo; il traffico veicolare percorrente via Da Capua e via Oliviero, sarà deviato, dall’intersezione con via Sannitica per via Oliviero in direzione via C. Colombo/via Roma. Il tratto interessato di via C. Colombo a partire dall’intersezione con via Oliviero, verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione via Roma. Il traffico veicolare in uscita da “Hotel Santa Lucia e Cala Sveva” verrà convogliato temporaneamente a senso unico in direzione via Roma;

chiusura via Duca degli Abruzzi altezza via M. Milano;

chiusura via XX Settembre altezza via M. Milano ambo i lati;

chiusura via Adriatica altezza via M. Milano ambo i lati;

chiusura via Sannitica altezza via M. Milano ambo i lati;

chiusura piazza regina Elena altezza spartitraffico “Madonnina” direzione via Abruzzi – viale Trieste;

il traffico veicolare percorrente c/so Umberto I° - c/so Nazionale sarà deviato in piazza Regina Elena in direzione via C. Battisti – via N. Sauro – via F.lli Brigida – via Rio Vivo;

il traffico veicolare percorrente piazza M. Bega in uscita per via M. Pagano - c/so Nazionale sarà deviato in piazza Regina Elena in direzione via C. Battisti – via N. Sauro – via F.lli Brigida – via Rio Vivo;

il traffico veicolare percorrente via della Pesca – sarà deviato in via Rio Vivo - via Marinai D’Italia; il traffico veicolare percorrente via Marinai D’Italia in direzione via Corsica sarà deviato in via Rio Vivo; chiusura via M. della Resistenza deviazione per via Lucania - viale Trieste direzione via Molise - Duca degli Abruzzi; chiusura via Molise altezza rotatoria viale Trieste deviazione via Molise - Duca degli Abruzzi;

il traffico veicolare locale, sarà deviato in piazza Garibaldi in direzione Duca degli Abruzzi; chiusura piazza Garibaldi – via IV Novembre innesto via Dante; il traffico veicolare percorrente via del Molinello direzione rotatoria via Corsica/M. della Resistenza sarà deviato in via C. sul Lavoro; chiusura via Cipro altezza via Corsica; chiusura via Tremiti altezza via Corsica; il traffico veicolare percorrente via Nisida/via Isole Baleari sarà deviato in via Tremiti direzione via Elba;

chiusura via S. Elena altezza via Corsica;

chiusura via Isole Eolie altezza via Corsica;

il traffico veicolare percorrente via Egadi direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via Padre Pio;

il traffico veicolare percorrente via degli Abeti per via dei Pini direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via del Pesco – via del Melograno – via del Pero - viale Padre Pio/via delle Acacie; chiusura via Arti e Mestieri altezza via Corsica;

il traffico veicolare percorrente via dei Lecci/via dei Roveri direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via del Pesco – via del Melograno – via del Pero - viale Padre Pio/via delle Acacie; chiusura via dei Palissandri altezza rotatoria via Corsica; interdizione del traffico veicolare percorrente via Marinelle e via M. Bellisario (località ex Bufalara) in direzione SS16 lato sud; eventuali ulteriori provvedimenti verranno assunti in relazione alle esigenze viabilistiche dagli organi di Polizia Stradale a tutela della sicurezza dell’utenza della strada; la collocazione, in prossimità delle intersezioni ricadenti lungo il perimetro delle zone interessate dai provvedimenti viabilistici suindicati della segnaletica riportante la presegnalazione delle direzioni alternative consentite e degli eventuali tratti di strade chiuse.

Dall’ingresso sul territorio comunale e per il tempo necessario all’esodo del corteo, tutti gli accessi sui tratti delle strade comunali interessate, dovranno essere presidiati da personale avvisatore e informatore garantito dall’Amministrazione Comunale, al fine di evitare conflitti di marcia fino al termine della gara ciclistica;

l’Amministrazione Comunale predisporrà un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario, predisporrà specifica segnaletica e transennatura nei tratti suddetti a protezione del percorso, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione fino al termine della gara ciclistica; dovrà essere garantita dall’Amministrazione Comunale la presenza di personale incaricato abilitato Asa dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento ad alta visibilità, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara con funzioni informative, per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti fino al termine della gara ciclistica; l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione un congruo numero di unità aderenti alle associazioni di volontariato accreditate al sistema di protezione civile, muniti di giubbetti rifrangenti ad alta visibilità, con funzioni di assistenza e di informazione; all’occorrenza, il coordinatore di turno valuterà l’opportunità di eventuali, ulteriori interdizioni e/o deviazioni della circolazione veicolare che si rendessero necessarie per la migliore fruibilità da parte dell’utenza residente e turistica delle vie alternative consentite».