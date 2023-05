Giornata della memoria nel calendario scolastico, Calenda: «Grande soddisfazione»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. «Accolgo con particolare soddisfazione la notizia che riguarda la promulgazione del Calendario del prossimo anno scolastico nella nostra Regione, in particolare quella relativa alla Giornata della Memoria fissata al 31 ottobre, a ricordo dell’evento sismico che ha colpito la comunità molisana con il crollo della Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia, dove purtroppo - come a tutti noto - persero la vita 27 bambini e la loro maestra».

Lo afferma la consigliera regionale ed ex assessore, Filomena Calenda.

«In concomitanza con lo svolgimento della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, come da mia proposta con la modifica alla L.R. 12-11-2003, pubblicata nel bollettino il 1° Aprile 2019, n. 10, la Giunta regionale è chiamata a relazionare al Consiglio regionale su quanto è stato fatto per garantire la sicurezza scolastica, nonché sui progetti e sulle azioni mirate a diffondere la cultura della prevenzione e ad assicurare lo stato di sicurezza delle scuole. Tema che nello stesso giorno la Regione è chiamata a promuovere nelle Scuole e negli Enti Locali.

Una proposta che mira a far sì che la "Giornata della Memoria", rappresenti non solo un ricordo ma sia davvero una occasione di riflessione e di approfondimento delle problematiche relative all'evento verificatosi, alla protezione civile, alla prevenzione, alla sicurezza ed al mondo dell'infanzia.

È, infatti, decisivo diffondere una vera cultura della prevenzione, correggendo, sulla base degli errori del passato, le falle di un sistema spesso superficiale e lacunoso. Il cittadino ha il diritto di conoscere le condizioni strutturali in cui versano gli edifici scolastici della nostra Regione che ogni giorno accolgono migliaia di bambini e ragazzi, e la politica ha il dovere di garantire la massima sicurezza degli stessi».