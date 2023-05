Un «lavoro giusto e decente» contro gli eccessi di precariato e flessibilità

GUGLIONESI. “Il lavoro nobilita l’uomo”. È un detto che ci ripetono da sempre. Attraverso il lavoro l’uomo si nobilita, ovvero diventa migliore, eleva la sua dignità.

Ma è sempre così? Quando il lavoro viene a mancare, quando il lavoro non è decente, quando non ti viene riconosciuto il giusto compenso, questo detto ha ancora senso?

E se nel 2023 si parla ancora della disparità tra uomo e donna, il senso proprio non la ha più.

Ed è per questo che l’Arci Francesco Jovine di Guglionesi, in occasione della festa dei lavoratori ha voluto porre al centro di un dibattito delle riflessioni, degli approfondimenti sul lavoro “giusto e decente”.

Qual è questo lavoro giusto e decente? Oggi sentiamo parlare solo di lavoro “flessibile e precario” (sostanzialmente povero) che impedisce a tanti giovani di costruirsi un futuro e li confina in una dimensione esistenziale, definita dal sociologo Magatti, “generazione fantasma”.

Ripartiamo dal “valore” che la nostra Costituzione attribuisce al “lavoro” che lo considera: un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, un dovere per concorrere al progresso della società, un bisogno insopprimibile che dà “senso” e significato alla persona, un mezzo per assicurare “a sé e alla famiglia un’esistenza libera dignitosa”.

Ripartiamo dal “valore” della “dimensione sociale” nella iniziativa economica che, in sintonia con le indicazioni contenute nell’art.41 della nostra Costituzione, dà senso all’agire umano e soddisfa il suo bisogno di “beni relazionali” considerati essenziali per la “felicità pubblica”.

Ripartiamo dal ruolo emergente e propulsivo della società civile nella sua valenza economica (particolarmente importante nei processi di sviluppo inclusivi) oltreché culturale e sociale.

«Questo primo maggio l’abbiamo dedicato al tema del lavoro giusto e decente- ha affermato Giorgio Gagliardi dell’Arci Francesco Jovine e dell’Anpi Primo Levi- e abbiamo cercato di trattare il tema da un’angolatura leggermente diversa. Il lavoro è fatto di una dimensione acquisitiva, economica ed espressiva che concorre alla formazione della persona. Qual è lo scenario di oggi? Un lavoro che non dà prospettive ai giovani. Dobbiamo capire come cambiare questa tendenza. Vanno riviste alcune misure. Bisogna aprire una riflessione che coinvolga lo Stato, le imprese private e il terzo settore. Ci sono tante esperienze, ci sono i patti per l'imprenditoria civile. Bisogna mettersi seduti e vedere le proposte da sviluppare»

