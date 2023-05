Il duello tra Giovani e Giovanotti: che adrenalina alla Carrese di Ururi

URURI. Concesso il parere favorevole all’unanimità della Commissione Unica di Vigilanza. «Buon 3 maggio a tutti!»

Tocca oggi alla Carrese di Ururi, che vivrà dello storico duello tra i carri dei Giovani (che vinsero lo scorso anno) e dei Giovanotti, rigorosamente in questo ordine di partenza, dopo la mancata iscrizione del carro dei Fedayn.

La commissione di vigilanza nel tardo pomeriggio di ieri si è riunita in municipio per dare il via libera alla manifestazione, dopo la verifica delle condizioni di sicurezza, propedeutiche allo svolgimento, visto il rigido protocollo disciplinare introdotto per le corse dei carri.

Biancocelesti e giallorossi, sfida cromatica e di passione, lungo un tracciato di 3,3 km, che dalla periferia condurrà sino alla piazza principale di Ururi, che segna il traguardo.

Inoltre, c’è la possibilità di ripercorrere il viaggio nella memoria della Corsa dei Carri di Ururi, per ripercorrere la storia della nostra comunità attraverso il nostro più grande patrimonio umano e culturale. Gli scatti donati da Pino Campofredano sono un autentico percorso storico. La mostra resterà aperta dal 25 aprile al 12 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e oggi, 3 maggio, anche dalle ore 10 alle ore 12.

Come si ha spiegato Pietro Dilorenzo, che ha curato un saggio storico sulla manifestazione: «Carristi, cavalieri ed animali, verso le ore 15 ricevono la Benedizione e si dirigono verso il luogo di partenza, fissato all'altezza del "Pino" nella tenuta Bosco Pontoni, a 3,300 km dal traguardo.

Ogni carro si posiziona secondo l'ordine di merito guadagnato nell'edizione precedente. Si pongono in senso opposto al senso di marcia a 25 metri l'uno dall'altro, ed un nutrito numero di addetti tiene serrati gli animali in attesa dell’ordine di partenza che viene dato dal sindaco. Sono momenti di silenzio surreale, ognuno riesce a percepire il battito cardiaco del vicino, i cavalli scalpitano, i buoi scuotono ritmicamente la coda. "Girate e partite" queste le parole liberatorie di un boato che riempie il tratturo e si propaga come in un eco nel centro abitato assiepato di spettatori. I buoi si lanciano in uno scatto poderoso, due cavalli li affiancano per guidarli, il rimanente dei cavalieri segue il carro.

Giunti in paese, la peculiarità della Corsa dei Carri, lo sdoppiamento del percorso: il primo carro è obbligato ad imboccare via del piano e via tanassi attraverso due insidiose curve a 90 gradi, gli altri carri sono liberi nella scelta, ma ovviamente scelgono di continuare su via provinciale e dirigersi verso la piazza lungo via Trinità.

È proprio l'incrocio fra via Tanassi e via Trinità, spesso, a decretare le sorti della Corsa. Il traguardo è posto all'imbocco di via commerciale e di lì a pochi metri, ai piedi della chiesa madre il carro vincitore riceve dal sindaco la storica bandiera tricolore con il simbolo della Croce e la scritta di Costantiniana memoria: In hoc signo vinces. Da quel momento un bagno di tifosi accompagnerà il carro lungo le vie del paese sulle note della marcia del Piave. Gli sconfitti, amareggiati, si allontanano, con il saluto "Dukemi Mot", cioè “ci rivediamo l'anno prossimo”. In una sorte di sfida e di augurio affinché la corsa non finisca mai».