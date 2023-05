«L'economia del mare diventi centrale nella visione della città»

TERMOLI. Sempre più spesso si parla di sviluppo legato al mare, d’altro canto è nella storia dell’umanità.

L’intervento dell’agente marittimo Tonino Fusco, pubblicato il Primo maggio ha suscitato molti commenti e “interazioni” social, per dirla col gergo digitale. Segno che l’identità marinara della nostra comunità è sempre viva, e non solo legandola al culto di San Basso, per intenderci.

Poco meno di un anno fa, oltretutto, il porto di Termoli è entrato a far parte dell’Autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale, anche se si è ancora in una fase di transizione.

Nel dibattito che è scaturito dalla pubblicazione sulle considerazioni di Fusco si è inserita Laura Venittelli, che su questo tema della salvaguardia dell’economia blu ha ingaggiato una battaglia civica in relazione al progetto sull’eolico offshore.

«L’articolo di Tonino Fusco, intitolato “Molise, potenza marittima che ignora sé stessa” mi ha, oltre che appassionata nella lettura, fatto sperare nel fatto che c’è ancora qualcuno, nella nostra città, che crede nell’Economia Blu, nello sviluppo che può portare il mare con tutte le attività ad esso connesse.

Io ci credo fortemente nel lavoro e nell’Economia che viene dal mare, non foss’altro per il fatto di essere cresciuta in una famiglia che ha trovato nel mare, nella pesca, nel commercio ittico il proprio sostentamento ed ha consentito a me di frequentare l’Università (all’epoca con atenei presenti solo fuori regione) e che rappresentava una “chimera” per chi apparteneva a famiglie semplici ed umili.

Il mare, il settore marittimo ha rivestito e mi auguro rivesta ancora, per Termoli, un ruolo fondamentale per il rilancio di un’economia vera, identitaria, che non è legata solite alle “bizzarrie” di imprenditori del settore metalmeccanico (Stellantis) e chimico (vedi Vibac) che dall’oggi al domani decidono di ridurre il personale o, nel peggiore dei casi, di chiudere la propria attività. Ma c’è ancora chi crede che il mare possa rappresentare fonte di economia?

Personalmente sono convinta che la nostra città abbisogni di una visione diversa, che nel settore dell’economia e del “lavoro” cominci con convinzione e coraggio a guardare verso il mare, verso i traffici marittimi che Termoli, se solo ci fosse quest’ambizione, potrebbe agganciare per consentire lo sviluppo, come è stato fatto in altri porti, per ultimo a Manfredonia, di tutto il settore portuale e retroportuale.

Va ribadito con forza che la valorizzazione di tutte le risorse del Mar Adriatico e del suo ruolo sono strategici e di primaria importanza per l’economia della ns città. Si pensi che l’Economia del Mare vale il 2,6% del Pil, il 3,3% delle esportazioni (infatti il 90 % delle merci viaggia su mare), e quasi il 5% degli investimenti nazionali.

Il settore marittimo che, direttamente o attraverso l’indotto, occupa circa 480.000 addetti può essere, se rilanciato con lo strumento economico della Zes (Zona Economico Speciale), nella quale ho fortemente creduto portandola, con non poche difficoltà, a Termoli, il volano di sviluppo concreto ed autonomo per il nostro territorio, la fonte di lavoro sicuro… sicuro perché in questo caso non si rischierebbero né chiusure e neppure delocalizzazioni (chi ci potrebbe chiudere il mare? O chi ce lo potrebbe portare altrove?)

Ma vogliamo veramente crederci nel mare? Vogliamo veramente credere all’Economia Blu come fonte di sostegno per le famiglie e sviluppo della nostra città?

A questa domanda dobbiamo dare una risposta, consapevoli del fatto che negli spazi marittimi, nel mare, si svolgono una molteplicità di attività e di operazioni complesse di importanza vitale per la nostra economia e per l’ambiente: la pesca e l’acquacoltura, il turismo nautico, il trasporto passeggeri e merci e che queste spesso si contendono lo stesso spazio, le stesse risorse nelle zone costiere e marittime e nelle zone marine protette: si pensi ad infrastrutture marittime o a dispositivi quali cavi, condutture, impianti per estrazione di petrolio e gas naturale, impianti eolici e quant’altro.

E torno a ribadire: qual è la visione che noi abbiamo del nostro mare e del nostro futuro? Pensiamo che il mare sia un valore aggiunto oppure pensiamo che il mare sia un fastidio che ci crea problemi e che, quindi, sarebbe meglio non averlo?

Lo spunto di Tonino Fusco, che ringrazio, mi auguro faccia aprire un dibattito chiaro e sincero su quello che vogliamo fare nella nostra città».