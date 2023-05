Lavori in via Dante: parte il senso unico "a tempo"

Lavori in corso in via Dante: cambia la viabilità

TERMOLI. In via Dante a quasi una settimana dalla pubblicazione dell'ordinanza sull'istituzione del senso unico, che varrà fino a metà giugno (almeno) al lavoro da stamani per realizzare un percorso pedonale in sicurezza, permettendo anche la rimozione del vecchio marciapiedi demolito.

La questione pedonale più volte era stata sollevata, poiché la contemporanea presenza di due cantieri, di cui uno privato, aveva costretto i passanti a restare in strada, slalomeggiando tra le autovetture.

Prevista la chiusura al transito veicolare della corsia di marcia a salire lato ferrovia nel tratto di via Dante compreso tra piazza Garibaldi e via Abruzzi.

L'ordinanza garantisce l’esecuzione dei lavori in regime di sicurezza garantendo l’incolumità degli addetti e degli utenti della strada nelle zone di intervento interessate dal cantiere e consentire, altresì, il transito nelle restanti strade individuate quali percorsi alternativi, secondo le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali della strada.

LA PRESCRIZIONE

«Fino a metà giugno, dalle 7 alle 17, per il proseguimento dei lavori e secondo lo svolgimento delle diverse fasi lavorative, la regolamentazione della circolazione veicolare con l’istituzione delle seguenti norme viabili specifiche cantieristiche: interdizione della circolazione per tutte le categorie di veicoli secondo l’andamento dei lavori ed a giudizio della relativa direzione nella corsia di marcia lato ferrovia in via Dante nel tratto di strada e con direzione compreso tra l’intersezione rotatoria con Piazza Bega e l’intersezione con via Abruzzi, previa apposizione della segnaletica temporanea e dei preavvisi; - obbligo collocazione segnaletica di corsia di marcia interdetta al transito veicolare per lavori per tutti i veicoli prima e dopo del tratto interessato dai lavori.

Per tutti i veicoli che percorrono piazza Garibaldi in uscita dal centro città obbligo preavviso corsia di marcia interdetta al transito veicolare dalle ore 7 alle ore 17 in via Dante nel tratto compreso tra l’intersezione rotatoria con piazza Bega e l’intersezione con via Abruzzi, segnaletica da collocare in piazza Garibaldi per segnalare i lavori in corso; i veicoli che percorrono piazza Garibaldi in uscita dal centro città vengono deviati temporaneamente sul percorso alternativo Corso Umberto I–Corso Nazionale anche in deroga ai provvedimenti vigenti di limitazione della circolazione ai veicoli pesanti; obbligo copertura segnaletica verticale eventualmente in contrasto con le prescrizioni contenute nella presente ordinanza; direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da Piazza Bega in immissione su via Dante; istituzione del limite di velocità di 30 Km/h su tutto il tratto interessato dai lavori».