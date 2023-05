Toma invitato al Quartier generale della Nato a Bruxelles

CAMPOBASSO. Il Presidente della Regione Molise Donato Toma è tra le autorità politiche italiane invitate dal Dipartimento di Stato americano a partecipare il 4 e 5 maggio al Programma di riunioni e dibattiti, organizzato presso il Quartier generale della Nato a Bruxelles.

La due-giorni si svolge in collaborazione con la Nato e con l’Unione Europea. Tra i diversi breafing in calendario “L’Agenda corrente della Nato” e “Le spese della Nato per la Difesa”.

Gli altri policymakers italiani presenti al Programma, invitati a spese del Dipartimento di Stato americano, saranno Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, il Senatore Marco Dreosto, Segretario della Commissione permanente Affari Esteri e Difesa e il Senatore Alessandro Alfieri, membro della stessa Commissione a Palazzo Madama.