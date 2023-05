Strade in rifacimento, operai al lavoro: ecco dove

new look

new look mer 03 maggio 2023

TERMOLI. Sono iniziati circa un mese fa i lavori per il rifacimento di numerose strade della città. Oltre un milione di euro, per l'esattezza 1.028.833,21, per un robusto intervento per restituire un manto asfaltato degno di questo nome.

Gli operai nella giornata di ieri, martedì 2 e di oggi mercoledì 3 maggio, sono impegnati nelle seguenti strade, traversa via Asia (piscina comunale), via India (da ingresso centro commerciale "La Fontana" ad incrocio con via Asia), via A. De Gasperi (da incrocio via Martiri della Resistenza a incrocio con via Panama) e, infine, al parcheggio piazza Kennedy (Istituto tecnico commerciale).

Galleria fotografica