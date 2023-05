Tiberiusat: l'istituto Boccardi-Tiberio “lancia” il suo primo satellite

In orbita mer 03 maggio 2023

TERMOLI. Nuovamente sulla scena nazionale a rappresentare il Molise il Boccardi-Tiberio con un Team composto da sei studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Trasporti e Logistica selezionato per partecipare alla competizione CanSat, organizzata da Esero Italia - Asi (Agenzia Spaziale Italiana).

L’obiettivo del progetto è adattare tutti i principali sottosistemi presenti in un satellite, come alimentazione, sensori e un sistema di comunicazione, nel volume e nella forma di una lattina per realizzare un satellite in miniatura.

Il giorno 13 maggio nell’aviosuperficie di Molinella in provincia di Bologna si svolgerà la competizione nazionale in cui gli studenti avranno l’opportunità di lanciare il loro CanSat, denominato Tiberiusat in onore dell’ingegnere da cui prende il nome l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica.

Con il supporto dei docenti M. Cerino, A. De Luca e F. Lella, gli studenti hanno progettato e realizzato il satellite ed il paracadute, che ne permette una discesa in sicurezza con una velocità definita dagli standard della competizione. Inoltre, hanno costruito anche la stazione di terra, in quanto è necessario da competizione ricevere i dati relativi a temperatura e pressione. Si è scelto successivamente di dotare il satellite di un sensore GPS per la geolocalizzazione al fine di rendere agevole il recupero dello stesso al termine della missione.

Gli studenti si sono posti come sfida incredibile quella di misurare il campo magnetico terrestre, la quale presenza è indispensabile per l’abitabilità di un pianeta, e di individuare istante per istante l’orientamento del CanSat rispetto al nord magnetico ed al nord geografico.

La stazione di terra è dotata di un’antenna ed ha il compito di ricevere i dati e processarli.

Gli studenti del Boccardi-Tiberio, insieme ai docenti, saranno impegnati dal 12 maggio al 14 maggio per prepararsi al lancio e, successivamente, per presentare i risultati ottenuti ad una commissione di esperti la quale valuterà i diversi team e proclamerà il vincitore che sarà ammesso alla fase europea.

Gli aggiornamenti della missione saranno pubblicati sul sito dell’istituto.

“E’ una grande soddisfazione per tutti noi, questo nuovo progetto – spiega il Dirigente del Boccardi Tiberio, professoressa Concetta Cimmino. La creatività e la voglia di fare di professori e studenti è il tocco in più che qualifica la nostra scuola. Il Boccardi Tiberio è sempre più una scuola dove si fabbrica il futuro”.