«Più attenzione alla salute mentale», dopo la morte della collega Barbara Capovani

TERMOLI. Centro di salute mentale aperto fino a mezzanotte ieri, all’Asrem di Termoli, in memoria della collega psichiatra Barbara Capovani, vittima di un’azione violenta a Pisa. Iniziativa che ha avuto luogo anche nei Csm di Campobasso e Isernia.

In via del Molinello adesione particolarmente significativa, quella che si è registrata, sottolineata dal direttore facente funzioni della struttura, il dottor Alessandro Gentile.

«Questa iniziativa nasce per la morte violenta di una collega avvenuta a Pisa, vi abbiamo aderito in conformità a quelli che sono i documenti delle maggiori società scientifiche italiane, che chiedono di superare il concetto di pericolosità sociale, di ‘in custodia’, di rinnovare la cura, siamo qui, in un Csm aperto, dove ci sono stati tanti interventi, tante persone, che hanno dibattuto di una certezza, chi soffre di disturbo mentale non è violento, ma occorre avere maggiori esperienze, supporto, tutele da parte dello Stato e del legislatore. Con una battuta, che ha detto una infermiera, non possiamo fare previsioni meteorologiche, ma se stiamo sul territorio, se stiamo col paziente, se creiamo delle relazioni anche col paziente violento, un tuono può prevedere un temporale, forse con strumenti adeguati si può agire e si può fare salute mentale». Sul dibattito di chi mette in discussione la legge 180, «Nessuno la può mettere in discussione, possiamo superarla e migliorarla, la stragrande maggior parte degli operatori della salute mentale, tutti vogliono migliorare la salute fisica, mentale e sociale, compresi expert, pazienti, associazioni di volontariato e assistenti sociali».

Nell’invito alla manifestazione, i tre direttori dei Csm molisano (Franco Addona per Campobasso e Tommaso Gualano su Isernia, oltre al dottor Alessandro Gentile a Termoli) hanno espresso cordoglio per la collega Barbara Capovani, sottolineando che «Questi casi non sono frequenti ma nel recente passato della Salute Italiana sono tanti i colleghi psichiatri e professionisti della Salute Mentale che hanno subito violenze. Tra tutti i sanitari, gli operatori dei reparti di psichiatria sono quelli a maggior rischio di violenza. Altrettanto critiche sono le situazioni nelle quali la visita domiciliare dello psichiatra e dell’infermiere presenta criticità con aggressività auto ed eterodiretta. Aggressioni, minacce e microtraumi sono comuni e fortunatamente la professionalità di tutti i colleghi riesce nella maggior parte dei casi a evitare tragedie. È per questa ragione che le più importanti Società Scientifiche Italiane e Associazioni di Professionisti stanno chiedendo al governo più attenzione e più fondi per la Salute Mentale. Dal punto di vista legislativo ci uniamo alla richiesta di superare il concetto di “non imputabilità psichiatrica” e di “pericolosità sociale”, condividendo l’idea che qualsiasi autore di reato, quando possibile, possa essere curato nei reparti delle case circondariali come accade per tutte le altre branche mediche. Ciò deve poi prevedere la contestuale condivisione coi Servizi di Salute Mentale competenti per territorio e l’approntamento di adeguati progetti post-reclusione. Solo tale continuità può ridurre atti di violenza e considerare in maniera etica il reo che presenta patologia mentale. La violenza non è parte di una psicopatologia ma in alcune condizioni può concomitare e la cooperazione con le forze dell’ordine è talvolta utile. Per esempio, protocolli operativi d’intesa potrebbero essere opportuni per la gestione in maggior sicurezza di casi complessi. Tuttavia, siamo consapevoli che non può essere gestito tutto allo stesso modo e che le situazioni vanno condivise spesso tra più servizi in ottica plurale e multidisciplinare».

