Territorio fragile e messa in sicurezza, anche il Pnrr occasione sciupata?

TERMOLI. “L’ennesima occasione sciupata”. Tra 3 anni, quando nel 2026 scadranno i termini previsti per progetti e investimenti del Pnrr, speriamo di non dover affermare proprio questo.

Delle ultime ore anche la nomina di un molisano, come il magistrato della Corte dei Conti Carlo Alberto Manfredi Selvaggi alla guida della nuova struttura voluta dal Governo.

Tuttavia, quanto “scorre” sotto i nostri occhi, e il verbo scorrere non è casuale, è proprio la “resa” di un territorio, che una o due volte l’anno, quando non di più, mostra i segni del dissesto irreversibile.

Nell’autunno furono le Marche, ieri l’Emilia Romagna, regioni considerate virtuose, ma quanti episodi e quanti lutti, danni e devastazioni sono avvenute in serie senza che davvero si sia fatto molto per mettere in sicurezza tutto il Paese.

Forse, nella stesura del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una priorità da individuare sarebbe stata opportuna individuarla proprio in questo filone, dove forse non si è pianificato a sufficienza.

Piccole o grosse frane, percorsi di fiumi, aree costiere, minate da un degrado insopportabile, che rappresentano un pericolo reale per le popolazioni e anche per gli insediamenti produttivi.

Solo fino a poche settimane fa l’allarme era quello della siccità, oggi le cronache raccontano altro. I cambiamenti climatici impongono una severa riflessione e anche un radicale modo di affrontare le “stagioni”, perché se è vero che l’acqua è un patrimonio dal valore inestimabile, occorre saperne conservare in modo intelligente ogni risorsa, anche quando la portata dei fiumi si ingrossa, non se ne riesce a ricavare granché, per colpa di sedimenti che riducono la portata degli invasi (Liscione docet).