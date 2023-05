L'ultima trasformazione della Novaro, demolito l'antico complesso

TERMOLI. Un tempo era azienda fiorente in quello che oggi è il centro di Termoli, una volta così densamente edificato non era la zona che oggi guarda alla stazione.

Due giorni fa ultimata la demolizione di quello che restava della “Novaro”, dove sorgerà un nuovo complesso residenziale.

Impossibile non identificarla da quella grande ciminiera che, levandosi dal suolo, si riusciva a vedere da qualsiasi parte del centro. Era questa una fabbrica molto estesa che addirittura, per far fronte al molto lavoro, faceva ricorso a tre turni.





La storia di un frantoio che produceva olio d’oliva, olio di sansa e, come ultimo ciclo di produzione, dagli scarti prodotti, realizzava la carbonella… In un successivo processo produttivo, anche la produzione di saponi si era fatta largo.

All’epoca del boom economico l’impianto chiuse i battenti e con l’espansione della città, avviata proprio in quegli anni, l’intera struttura fu acquistata da un noto imprenditore cittadino che dell’ex sansificio Novaro ne fece un deposito di bevande che andò avanti per diversi anni.





La grande ciminiera, nel frattempo, dopo essere stata anche un simbolo di riconoscimento per la città, venne abbattuta a cavallo degli anni Sessanta e Settanta.

Ora la terza trasformazione, quella immobiliare.

