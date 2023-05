Bioscienze e Territorio: tre giorni di orientamento

CAMPOBASSO-TERMOLI. Il Dipartimento di Bioscienze e Territorio si presenta con tre incontri dedicati all’orientamento e organizzati su tre sedi: il 10 maggio (dalle 9:30 alle 13:30) a Termoli; il 13 maggio (dalle 9:30 alle 17:30) a Pesche (IS), per finire il 16 maggio (dalle 9:30 alle 13:30) a Campobasso (II Edificio Polifunzionale).

Con la tre giorni del Dipartimento di Bioscienze e Territorio ritorna dunque l’orientamento dell’Università degli Studi del Molise rivolto, in particolar modo, a studentesse e studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori.

Una tre giorni per presentare la propria offerta formativa in modo da accompagnare con spunti, opportunità e testimonianze ragazze e ragazzi, in quella che per loro risulta e rappresenta una delle tappe fondamentali: la scelta universitaria. Verranno illustrate le prospettive professionali, le reti di collaborazione nazionali e internazionali con le università, le istituzioni, gli enti di ricerca e imprese italiani ed esteri, le diverse proposte di stage e tirocini, oltre che le tante attività di ricerca in atto in occasione delle visite nei diversi laboratori.

Sarà l’occasione per acquisire e conoscere prospettive, anche post-lauream, per le aree:

– biologia (Corso di Laurea in Scienze biologiche e Corso di Laurea Magistrale in Biologia)

– informatica (Corso di Laurea in Informatica e Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza dei sistemi software)

– ingegneria (Corso di Laurea in Ingegneria per la sostenibilità e la sicurezza delle costruzioni e Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria civile).

– turismo (Corso di Laurea in Scienze turistiche e Corso di Laurea Magistrale in Management del turismo e dei beni culturali)

Il programma dettagliato delle tre giornate sarà caricato e aggiornato man mano sulla pagina web https://dibt.unimol.it/openday2023/