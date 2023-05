«Ma non è certo orario di scuola», solite auto in sosta vietata su Corso Umberto

TERMOLI. “Ma non è ora di scuola”. Con questa lapidaria affermazione, peraltro inoppugnabile, poco prima delle 19.30, immortalate le auto in divieto di sosta palese su Corso Umberto. Al di là di controlli e sanzioni, che comunque ci dicono esserci ed esserci stati anche nelle settimane precedenti, quello che proprio non riesce a entrare nella mentalità degli automobilisti è il rispetto delle regole.

Oltretutto, sul provvedimento assunto subito dopo la processione del venerdì santo, per gli “inciampi”, diciamo così, organizzativi venutesi a creare con l’incedere del corteo religioso, si è fatto un gran tam-tam social, per cui difficile che qualcuno non sappia della novità regolamentare. Proprio come il vecchio adagio: il lupo perde il pelo ma non il vizio…