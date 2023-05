Strada riaperta dopo anni, «Abbiamo lavorato in silenzio con lo spirito che ci caratterizza»

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci commenta l'avvenuta riapertura della SP 13 a Montenero di Bisaccia.

«Dicembre 2016, la SP 13 denominata ‘strada sotto la valle’ viene interessata da un movimento franoso che interrompe la viabilità di un’arteria molto importante del nostro paese. Da allora, insieme ai colleghi della scorsa consiliatura, iniziamo a cercare fondi utili alla sistemazione del tratto. Marzo 2021 dopo molte difficoltà, riusciamo ad intercettare un finanziamento dello Stato confluito successivamente nel Pnrr di circa 1 milione di euro. 4 maggio 2023 la strada torna percorribile.

Un doveroso ringraziamento agli uffici tecnici del Comune di Montenero e della Provincia di Campobasso per l’efficienza dimostrata, alle ditte e ai professionisti che hanno operato con impegno e grande attenzione. Abbiamo lavorato in silenzio con lo spirito che ha sempre contraddistinto il nostro operato consapevoli di avere rimosso, dopo anni, un disagio che da troppo tempo limitava la viabilità di un territorio in cui i problemi di dissesto sono all’ordine del giorno. Ci vediamo mercoledì 10 maggio alle 10.30 sul tratto interessato dai lavori».