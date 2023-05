Giro d'Italia a Termoli: un centinaio i volontari sul tracciato

TERMOLI. Si avvicina l’inizio del Giro d’Italia, previsto per domani, col prologo che farà debuttare la corsa rosa, ma si approssima anche l’attraversamento della costa molisana, con la carovana che percorrerà tutto il litorale lunedì 8 maggio, entrando a Termoli.

Un passaggio di prestigio nella terza tappa Vasto-Melfi, ma anche complesso da gestire per le inevitabili conseguenze sulla viabilità.

Predisposte le ordinanze, la macchina organizzativa del Comune di Termoli è al lavoro per garantire un transito in assoluta sicurezza.

Dall’ingresso sul territorio comunale e per il tempo necessario all’esodo del corteo, tutti gli accessi sui tratti delle strade comunali interessate, dovranno essere presidiati da personale avvisatore e informatore garantito dall’amministrazione comunale, al fine di evitare conflitti di marcia fino al termine della gara ciclistica.

Nelle ultime ore l’incombenza è stata quella di reperire i volontari da dislocare lungo il percorso. Secondo quanto appreso, saranno circa 200 nel tratto molisano e almeno un centinaio solo a Termoli, quindi sforzo piuttosto massiccio, che caratterizzerà tutta la mattinata di lunedì, coi ciclisti previsti intorno alle 12.30 in città.

L’Amministrazione Comunale predisporrà un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario, predisporrà specifica segnaletica e transennatura nei tratti suddetti a protezione del percorso, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione fino al termine della gara ciclistica.

Dovrà essere garantita dall’amministrazione comunale la presenza di personale incaricato abilitato Asa dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento ad alta visibilità, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara con funzioni informative, per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti fino al termine della gara ciclistica. A disposizione, dunque, un congruo numero di unità aderenti alle associazioni di volontariato accreditate al sistema di protezione civile, muniti di giubbetti rifrangenti ad alta visibilità, con funzioni di assistenza e di informazione; all’occorrenza, il coordinatore di turno valuterà l’opportunità di eventuali, ulteriori interdizioni e deviazioni della circolazione veicolare che si rendessero necessarie per la migliore fruibilità da parte dell’utenza residente e turistica delle vie alternative consentite.