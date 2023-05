Camera iperbarica: “Come mai non si riattiva?”

LARINO. “Non ho parole, è raccapricciante. Non ho ancora capito cosa si aspetta. La Camera iperbarica di Larino può tornare alla sua piena funzionalità. I medici ci sono. Due professionisti specializzati, disponibili, e già contattati dall’attuale commissario dell’Asrem, Evelina Gollo”: a ribadirlo con forza la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo, che, sulla questione, è già intervenuta più volte presentando anche un ordine del giorno approvato all’unanimità in occasione dell’ultima seduta dell’assise di Palazzo D’Aimmo.

“Proprio la Camera iperbarica di Larino – ha sottolineato l’esponente politico – rappresenta una realtà importante per l’intero Molise, e non solo. Il servizio, infatti, ha sempre costituito un punto di riferimento anche per le regioni confinanti. Si tratta di un centro tecnologicamente avanzato, uno dei più validi del centro Italia, disattivato in passato per l'assenza di personale idoneo. A questo punto – ha continuato Romagnuolo – mi chiedo perché non si proceda immediatamente a garantire tale prestazione. Cosa impedisce l’iter di riattivazione? Chi rallenta o non consente il ripristino della Camera iperbarica di Larino?”