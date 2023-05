Chiusure della statale 16 tra Abruzzo e Molise per le tappe del Giro d'Italia

MONTENERO DI BISACCIA. Non solo Termoli sarà soggetta alla chiusura delle strade in occasione del passaggio del Giro d'Italia. Due i giorni in cui la statale 16 sarà off-limits dal confine abruzzese.

Lo rende noto il Comune di Montenero di Bisaccia: «Si informa la cittadinanza che nei giorni 7 e 8 maggio 2023, la Strada Statale 16 sarà interessata dal passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia.

In particolare le tappe “Teramo–San Salvo” e “Vasto–Melfi” determineranno una chiusura programmata al traffico veicolare della Statale 16, secondo i seguenti orari indicativi:

il 7 maggio, la S.S. 16 sarà chiusa al traffico ai veicoli di ogni ordine e grado dal primo pomeriggio (ore 14 circa), nel tratto tra Vasto e San Salvo Marina, fino alla conclusione della tappa (ore 18 circa): per chi dovesse recarsi da Montenero di Bisaccia in direzione Nord, si consiglia quindi di percorrere la viabilità interna; l’8 maggio, la statale 16 sarà chiusa al traffico in mattinata in entrambe le direzioni (dalle ore 8 circa sul versante abruzzese), fino all’avvenuto transito del veicolo recante il cartello “Fine gara ciclistica” (ore 13 circa).

Il Giro d’Italia transiterà sul territorio di Montenero di Bisaccia indicativamente tra le ore 12 e le ore 12,10: per chi dovesse recarsi da Montenero di Bisaccia verso Vasto o verso Termoli, si consiglia quindi di percorrere la viabilità interna negli orari indicati.

Eventuali e ulteriori informazioni dettagliate saranno divulgate a seguito delle comunicazioni ufficiali che perverranno dagli organi competenti».