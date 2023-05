Bimbi della scuola dell'infanzia di via Catania alla scoperta del borgo antico

TERMOLI. Accompagnati dalle loro maestre Marinella Colitto, Barbara Vasile e Rita Greco, i bimbi della scuola dell'Infanzia di via Catania, sezione Gialla, hanno visitato nella mattinata di ieri, 4 maggio, il borgo antico.

Ad accogliere i piccoli turisti è stato il presidente dell'Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena che, come in una favola, ha raccontato loro la storia della nostra città, facendo passare i bimbi per le viuzze e le piazzette del borgo, visitando la Cattedrale, la cripta e facendo vedere le urne dei nostri due santi Basso e Timoteo.

Non poteva mancare un passaggio alla "rejecelle" e una visita al castello simbolo della nostra città. Il tour rientra nel Progetto "Ciak si impara" coordinato da Tina De Michele che coinvolge studenti delle diverse scuole termolesi, dalla scuola dell'Infanzia alle scuole superiori.

