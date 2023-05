In lutto il calcio termolese, addio al "glorioso mediano" Basso Germinario

TERMOLI. Il mondo del calcio termolese è in lutto, ieri pomeriggio – stroncato da un infarto - improvvisamente ci ha lasciati Basso Germinario, storico giocatore del Termoli calcio.

Il mitico “Bassone” aveva 76 anni, un calciatore che è nato calcisticamente a Termoli, ma la sua bravura come difensore, la sua grinta e caparbietà che spaventava sportivamente ogni avversario che gli capitava a turno, lo hanno portato a calpestare campi di categorie superiori.

La cosa che ci ha sconvolti questa mattina alle 5.40 quando abbiamo ricevuto la telefonata del fratello Luciano.

Un fulmine a ciel sereno, poiché l’ultimo contatto è avvenuto proprio nel pomeriggio di ieri, uno scambio di opinioni social sempre in tema di vecchie glorie giallorosse.

L’ultima intervista pubblicata su Termolionline risale al 31 agosto 2020, anche ultima occasione di un incontro in città, dove si parlò del suo calcio a Termoli, a Matera, con Tonino Buccione, le sue battute sempre ironiche e pungenti. Persona sincera e genuina, non le mandava a dire, come del resto la generazione doc dei Germinario, oltre a Basso, Vincenzo, Luciano e Lina.

Esportò la tradizione del commercio ittico di famiglia a Cerreto Sannita, nella provincia di Benevento, dove ha sposato Carmela, a piangerlo anche i figli Chiara e Francesca e la nipotina Ludovica, con generi Dario e Davide.

Come nella celebre canzone di Ligabue ispirata a Lele Oriali, una vita da mediano nel calcio ma da campione nella sua esistenza.

Alla famiglia Germinario il sentito messaggio di cordoglio.

I funerali si celebreranno domani a Cerreto Sannita dove verrà tumulato, un saluto da parte della vecchia tifoseria giallorossa che ha nostalgia di quel calcio giocato da Basso Germinario.

Galleria fotografica