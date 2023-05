Controlli da remoto sul codice della strada, un corso per la Polizia locale

TERMOLI. Temi legati alla viabilità di grande attualità in questi giorni a Termoli. Non solo per l’organizzazione logistica del transito del Giro d’Italia, sempre impegnativa, ma anche dal punto di vista formativo. Ancora una volta, la città ha ospitato un momento di confronto nella mattinata di giovedì scorso, nei locali de “La Vida”, dove come relatore principale è intervenuto il comandante della Polizia locale di Cormons, comune goriziano, Nicola Salvato.

In agenda, nel workshop gratuito, gli “Aspetti normativi e di legittimità nell’utilizzo di dispositivi da remoto per gli illeciti al codice della strada”.

Nutrita la partecipazione di agenti e dirigenti di vari corpi di Polizia locale, anche qualcuno dalle regioni confinanti.

Nel corso di formazione trattati tutti i temi caratteristici della gestione dei controlli al rispetto del codice della strada, tra cui inquadramento normativo, modalità dell’utilizzo dei dispositivi fissi e mobili, obblighi degli operatori, obblighi di responsabili e comandanti, disciplina del regolamento generale per la protezione dei dati, per quanto applicabile e l’attività di indagine, con un focus su limiti, facoltà, poteri e obblighi.

Temi tutti interessanti che hanno fatto capire soprattutto a chi opera in questo ambito quanto sia cambiata l’operatività in strada e non dell’agente di Polizia locale, come anche per i dirigenti responsabili e gli ufficiali e comandanti, e quanto sia importante affidandosi sempre più ai potenti mezzi della tecnologia poter svolgere un’attività molto difficile e delicata come quella inerente al codice della strada.

Galleria fotografica