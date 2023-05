Italiani all'Estero, la Casa dei Diritti metterà radici in Sudamerica

TERMOLI. Una trasferta capitolina quella della Casa dei Diritti di Termoli. Laura Venittelli, che ne è presidente, assieme ad Andrea Montesanto, ha incontrato a Roma il parlamentare Giovanni Falcone e Katia Magrini, esperta di politiche socio-economiche del Sud America.

Obiettivo del rendez-vous, quello di mettersi al lavoro per esportare il modello della Casa dei Diritti anche dall'altra parte dell'oceano Atlantico, in Sudamerica, e precisamente nella metropoli brasiliana di San Paolo.

Un primo avamposto, per poi radicarsi in tutti i Paese sudamericani, iniziativa rivolta a dare un supporto agli italiani residenti all'Estero, proprio attraverso i contatti della Magrini coi parlamentari eletti nella quota dell'Aire. Un progetto sicuramente di grande respiro in cui è stata coinvolta la Casa dei Diritti di Termoli.