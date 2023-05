Aspettando il Giro d'Italia: corsa rosa al via con la cronometro sulla via Verde

FOSSACESIA. Tra 48 ore, lunedì prossimo 8 maggio, la carovana rosa del Giro d'Italia sarà a Termoli, di passaggio, nella tappa Vasto-Melfi.

La corsa rosa è partita nel primissimo pomeriggio, dove in tantissimi erano a Fossacesia Marina per il via alla 106° edizione del Giro d'Italia. Migliaia di appassionati si sono riversati ai margini del tracciato della prima tappa, la cronometro di 19,6 km Fossacesia-Ortona. Tra i favoriti Remco Evenepoel, Primoz Roglic e l'italiano Filippo Ganna.

A dare il via alle 13.50 le principali istituzioni locali. C'erano il Presidente della Regione Marco Marsilio, il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio e il Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna.

Quest'ultimo, a margine della partenza, si è espresso così:

"Oggi è una giornata storica che rimarrà nei cuori di tutti noi. Una vittoria per chi ci ha creduto fin dall'inizio senza esitazione e con grande grinta e spirito di collaborazione.

Una bella giornata di sport, con il sole e tanto divertimento che hanno fatto e faranno da cornice a questo importante giorno per la Costa dei Trabocchi e per tutto l'Abruzzo.

Il Giro d'Italia è da sempre un evento sportivo di carattere nazionale ed internazionale e che ogni anno richiama a sè giovani e meno giovani, ma che oggi ha un qualcosa in più perché a fare da scenario è la nostra meravigliosa Costa dei Trabocchi.

E vedere bambini con i nonni, ragazze e ragazzi, famiglie e gruppi di amici animare queste ore e gioire per questa che è la prima tappa che dà il via alle restanti 20, è una grande emozione che come cittadino prima e presidente della Provincia poi, mi rende ancor più fiero ed orgoglioso di essere cittadino di questa meravigliosa terra.

Dare il "via" a questo evento che rimarrà nei cuori e nelle menti di tutti noi, è stata per me una grande emozione. Grazie!

na occasione ed una opportunità straordinaria che unisce paesaggio, bellezza, sport, turismo e tanto divertimento.

In questi mesi abbiamo atteso questo momento con grande trepidazione e fermento. Dietro c'è stato un grande lavoro che ha visto non solo la provincia e la regione coinvolte, ma anche e soprattutto le Comunità, con i loro sindaci, i loro cittadini, le associazioni, le Protezioni civili e i volontari che hanno lavorato giorno e notte per arrivare preparati a questo giorno. Grazie!

E un grazie lo rivolgo anche a Sua Eccellenza, il Prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, al Questore di Chieti, Francesco De Cicco e a tutte le Forze dell'Ordine per la loro sempre costante presenza.

La Via Verde Costa dei Trabocchi è stata la più bella scommessa che la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo potessero fare. E oggi possiamo e dobbiamo esserne tutti fieri.

Grato quindi a chi, accanto a me e prima di me, ha fatto sì che si realizzasse un sogno, e che oggi si è affermato con la Grande Partenza del Giro d'Italia. Un’occasione straordinaria e irripetibile di sport e di promozione turistica per la nostra terra.

Viva la Via Verde! Viva la Costa dei Trabocchi! Viva la Provincia di Chieti! Viva l'Abruzzo! Viva il Giro d'Italia!"

Così il Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna.

