Ancora atti di vandalismo nel borgo, «Telecamere anche in via San Pietro»

TERMOLI. Arriva la stagione che permette di stare più a lungo fuori, specie per i giovani, e si rivedono quegli atti esecrabili e fastidiosi di vandalismo che procurano sia danni che malumore nei residenti del centro.

Quante volte abbiamo scritto delle condotte poco edificanti dei balordi che di notte arrecano disturbo alla vigilia dei giorni festivi e nei fine settimana, basti pensare anche al centro storico di Termoli, piazzetta e dintorni.

Purtroppo, anche il borgo antico non è affatto immune da simili comportamenti e chi si lamenta stavolta sono residenti di via San Pietro, la stradina che costeggia l’ex educandato ed ex cittadella Caritas, per intendersi, quella che sfocia in piazza Bisceglie.

Più il gesto in sé che i danni materiali ad avere rilevanza, come sottolineano gli stessi proprietari delle case, verso cui non c’è stato rispetto. Non sapendo cosa fare, probabilmente, se la sono presa con le persiane delle case che affacciano sulla via, nella notte tra venerdì e sabato.

«Sarebbe auspicabile che il Comune mettesse anche in questa via delle telecamere. Non è più possibile che minorenni debbano devastare un borgo antico», il messaggio che viene dagli abitanti di via San Pietro, stanchi si essere alla mercé di vandali da strapazzo.

Galleria fotografica