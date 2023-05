Pompieropoli e Grisulandia: il fantastico mondo dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Una festa di colori, prevenzione e messaggi costruttivi, quella che oggi in piazza Monumento, è andata in scena per tutta la mattina.

Impagabili, come sempre, Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno dispiegato uomini, mezzi e attrezzature, assieme a vertici e iscritti dell’associazione nazionale Vigili del fuoco del Corpo nazionale e i volontari Vigili del fuoco, portati sul territorio da Aldo Ciccone e da Mariangela Sforza. In programma l’evento “Grisulandia e Pomperiopoli”, che sotto questa insegna era alla prima edizione, davvero piaciuta a tante famiglie, con adulti e bambini a gremire nella prima domenica di maggio quello spazio che solitamente viene preso d’assalto in occasione dell’Epifania.





Una manifestazione che è patrocinata dal Comune di Termoli, nata per divulgare le buone norme di protezione civile mediante attività ludiche, formative e per l’apprendimento delle norme di prevenzione e sicurezza attraverso la simulazione delle attività dei vigili del fuoco e dei volontari, riproposte a misura di bambino. Diventando “Pompieri per un giorno”, giovani e giovanissimi, divertendosi, si avvicinano alla cultura della sicurezza.

Tutti formati ed esperti, hanno illustrati ai partecipanti i comportamenti da attuare in caso di emergenza attraverso il gioco e semplici spiegazioni sia teoriche che pratiche.

Sul campo di simulazione presenti i mezzi forniti dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e dalle rispettive Associazioni. Lo scopo finale del progetto è, non solo quello di sensibilizzare la nuova generazione, ma anche di far conoscere gli enti sul territorio e le associazioni di volontariato.

