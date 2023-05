Aspettando il Giro d'Italia, con la tappa Teramo-San Salvo la carovana rosa si avvicina

SAN SALVO. Con il ciclista belga Remco Evenepoel, insignito della prima Maglia Rosa con i suoi 21’18” a 55 km/h di media, è terminata la primissima tappa di questa 106esima edizione del Giro d’Italia 2023. Si è concluso ieri pomeriggio l’appuntamento targato Abruzzo lungo la Via Verde Costa dei Trabocchi con cui ha avuto inizio la più prestigiosa competizione ciclista della nostra penisola e quest’oggi domenica 7 maggio si vedrà la sua seconda tappa: Teramo - San Salvo.

Sono 202 i chilometri con dislivello di 1400 metri, sui 51.400 metri complessivi dell’intera gara, che i 176 atleti dovranno percorrere per contendersi la tanto ambita maglia rosa di questo appuntamento.

L’orario di partenza previsto è alle ore 12:30 da Piazza Martiri della Libertà di Teramo per giungere sul Lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina alle ore 17:00-17:30 circa.

Questo secondo appuntamento, dei quattro totali previsti in Abruzzo nella gara, toccherà diverse località delle province di Teramo, Pescara e Chieti. La seconda tappa di oggi è considerata favorevole ai velocisti, perché alterna tratti costieri pianeggianti con altri nell’entroterra accompagnati, però, anche da brevi salite come Bellante, Controguerra e Colonnella.

Si percorre la statale Adriatica fino a Silvi e dopo la tratta lungo la costa pescarese si sale a Chieti e poi a Ripa Teatina. Si ritorna ancora sulla costa, dove la corsa prosegue fino all’arrivo a San Salvo, percorrendo gli ultimi chilometri su rettilinei.

Il percorso nel dettaglio riguarderà le seguenti tratte: Teramo, Bellante, Nereto, Controguerra, Colonnella, Alba Adricatica, Tortoreto Lido, Giulianova, Roseto degli Abruzzi,

Pineto e Silvi per passare in seguito alla provincia pescarese con Montesilvano e la città di Pescara(Lungomare Matteotti - Via Venezia), poi nella provincia teatina con Chieti Scalo (Via Colonnetta) e Chieti (Via Salomone), Ripa Teatina e ancora lungo la SS16 Francavilla al Mare, Ortona, Marina di San Vito, Fossacesia Marina per attraversare dopo gli svincoli di Casalbordino, Vasto e giungere a Vasto Marina ed infine a San Salvo Marina sul Lungomare Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra gli stabilimenti balneari “La Caravella” e “Playa Hermosa”.

