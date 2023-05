A San Salvo bagno di folla per la seconda tappa del Giro d'Italia

SAN SALVO. A San Salvo grande festa per la seconda tappa del 106° Giro d'Italia con partenza da Teramo. In tantissimi dietro le transenne hanno atteso il passaggio dei loro beniamini.

C'erano famiglie con bambini e appassionati, il tutto ancora più bello grazie alla magnifica giornata di sole che ha baciato il lungomare sansalvese.

Persone giunte dall'Abruzzo, dal vicino Molise e anche dalla Puglia. La gara ha regalato forti emozioni. A 4 Km. dall'arrivo c'è stata anche una caduta, poi lo sprint finale vinto dall'italiano Jonathan Milan (Leggi).

Soddisfatta per la riuscita dell'evento il Sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis: "E' stato emozionante, una grande vetrina per San Salvo e per la Costa dei Trabocchi. Un grazie a chi ha collaborato per rendere possibile questo evento. Un bilancio super positivo per questa manifestazione".

