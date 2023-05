La città si colora di rosa: dalle 9.30 parte lo stop alla circolazione sulle strade interessate

TERMOLI. Ci siamo, arrivato il giorno colorato di "rosa" sulla costa molisana, che vivrà il passaggio del Giro ciclistico d'Italia lungo il litorale, nell'avvio della terza tappa, da Vasto a Melfi, di 216 km.

Con avvisi diffusi, l'amministrazione comunale ha ribadito come via Corsica sarà chiusa al traffico dalle 9.30 fino al termine della manifestazione, ossia dopo che sarà transitata l'auto staffetta che segna la fine del passaggio della carovana. Inoltre, come ampiamente anticipato, dalle 6 è già in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, valido sempre a fine manifestazione.

IL QUADRO DELLE CHIUSURE.

Chiusura innesto competenza comunale località Sinarca direzione Litoranea Nord; il traffico veicolare percorrente la SP 113 con provenienza San Giacomo degli Schiavoni–Guglionesi, sarà deviato in direzione Statale 709 –Tangenziale Termoli; chiusura Aree di parcheggio lungomare Cristoforo Colombo e via Vespucci dalle ore 9.30; chiusura via del Mare altezza rotatoria via Foce dell’Angelo; il traffico veicolare percorrente via Foce dell’Angelo e via del Mare in direzione via C. Colombo sarà deviato all’altezza della rotatoria via Foce dell’Angelo in via Foce dell’Angelo e via del Mare; chiusura via Magellano altezza rotatoria “Hotel Mistral - Meridiano” e altezza via N. Mascilongo; il traffico veicolare percorrente via N. Mascilongo in direzione via Magellano sarà deviato in via Maratona, il traffico veicolare percorrente via Maratona in direzione via Magellano sarà deviato in via N. Mascilongo; chiusura via C. Colombo altezza via Oliviero e altezza via M. Milano; il traffico veicolare percorrente via C. del Croix sarà deviato in direzione Porto – Marinai d’Italia –via Aubry; il traffico veicolare percorrente corso Vitt. Emanuele III°, sarà deviato in direzione c/so Umberto I° - via C. del Croix – c/so F.lli Brigida – c/so Nazionale; il traffico veicolare percorrente via Federico II° di Svevia, sarà deviato per via Roma direzione via Aubry – piazza S. Antonio. Il tratto interessato di via Roma a partire dall’intersezione con via C. Colombo e c/so F.lli Brigida, verrà regolamentato temporaneamente a doppio senso di marcia; il traffico veicolare percorrente il tratto di via IV Novembre compreso tra via XX Settembre e via Duca degli Abruzzi sarà deviato in direzione via Sannitica – via Duca degli Abruzzi – via Oliviero; il traffico veicolare percorrente il tratto di via IV Novembre compreso tra via Adriatica e via Sannitica, sarà deviato a senso unico in direzione via Oliviero.

Il tratto interessato di via Sannitica a partire dall’intersezione con via IV Novembre, verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione via Oliviero – via C. Colombo; il traffico veicolare percorrente via Da Capua e via Oliviero, sarà deviato, dall’intersezione con via Sannitica per via Oliviero in direzione via C. Colombo/via Roma. Il tratto interessato di via C. Colombo a partire dall’intersezione con via Oliviero, verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione via Roma. Il traffico veicolare in uscita da “Hotel Santa Lucia e Cala Sveva” verrà convogliato temporaneamente a senso unico in direzione via Roma; chiusura via Duca degli Abruzzi altezza via M. Milano; chiusura via XX Settembre altezza via M. Milano ambo i lati; chiusura via Adriatica altezza via M. Milano ambo i lati; chiusura via Sannitica altezza via M. Milano ambo i lati; chiusura piazza regina Elena altezza spartitraffico “Madonnina” direzione via Abruzzi – viale Trieste; il traffico veicolare percorrente c/so Umberto I° - c/so Nazionale sarà deviato in piazza Regina Elena in direzione via C. Battisti – via N. Sauro – via F.lli Brigida – via Rio Vivo; il traffico veicolare percorrente piazza M. Bega in uscita per via M. Pagano - c/so Nazionale sarà deviato in piazza Regina Elena in direzione via C. Battisti – via N. Sauro – via F.lli Brigida – via Rio Vivo; il traffico veicolare percorrente via della Pesca – sarà deviato in via Rio Vivo - via Marinai D’Italia; il traffico veicolare percorrente via Marinai D’Italia in direzione via Corsica sarà deviato in via Rio Vivo; chiusura via M. della Resistenza deviazione per via Lucania - viale Trieste direzione via Molise - Duca degli Abruzzi; chiusura via Molise altezza rotatoria viale Trieste deviazione via Molise - Duca degli Abruzzi; il traffico veicolare locale, sarà deviato in piazza Garibaldi in direzione Duca degli Abruzzi; chiusura piazza Garibaldi – via IV Novembre innesto via Dante; il traffico veicolare percorrente via del Molinello direzione rotatoria via Corsica/M. della Resistenza sarà deviato in via C. sul Lavoro; chiusura via Cipro altezza via Corsica; chiusura via Tremiti altezza via Corsica; il traffico veicolare percorrente via Nisida/via Isole Baleari sarà deviato in via Tremiti direzione via Elba; chiusura via S. Elena altezza via Corsica; chiusura via Isole Eolie altezza via Corsica; il traffico veicolare percorrente via Egadi direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via Padre Pio; il traffico veicolare percorrente via degli Abeti per via dei Pini direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via del Pesco – via del Melograno – via del Pero - viale Padre Pio/via delle Acacie; chiusura via Arti e Mestieri altezza via Corsica; il traffico veicolare percorrente via dei Lecci/via dei Roveri direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via del Pesco – via del Melograno – via del Pero - viale Padre Pio/via delle Acacie; chiusura via dei Palissandri altezza rotatoria via Corsica; interdizione del traffico veicolare percorrente via Marinelle e via M. Bellisario (località ex Bufalara) in direzione SS16 lato sud.

LA TAPPA

Tappa nettamente suddivisa in due parti. I primi 170 km sono pianeggianti, su strade larghe, in gran parte a scorrimento veloce, con poche curve e semicurve fino a raggiungere i Monti del Vulture dove il percorso cambia aspetto. Si scala il Valico dei Laghi di Monticchio (che conduce ai laghi omonimi) su una strada più articolata con pendenze tra il 6 e il 7%.

Breve discesa e seconda scalata per il Valico la Croce da cui si raggiunge Rionero in Vulture. Il tratto successivo prevalentemente in discesa presenta numerose curve con carreggiata normale fino a condurre all’abitato di Melfi. Finale con la breve scalata al centro di Melfi per scendere verso la stazione dove si incontrano i consueti ostacoli alla circolazione (rotatorie, spartitraffico…) e risalire verso la zona di arrivo. Da segnalare nell’ultimo chilometro una breve discesa che conduce a una ampia curva che immette nel rettilineo in salita (circa 5%) di 350 m su asfalto.

Galleria fotografica