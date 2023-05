Roberti accusa un malore, ricoverato al San Timoteo

TERMOLI. Il sindaco di Termoli e presidente della Provincia, Francesco Roberti, è ricoverato da stamani all'ospedale San Timoteo di Termoli, dopo aver accusato un lieve malore. Attualmente è nel reparto di emodinamica ed è stabile. Al primo cittadino e candidato presidente del centrodestra alle regionali naturalmente auguri di pronta guarigione.

Al momento, il Presidente Francesco Roberti è sotto osservazione all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli per gli accertamenti del caso. Un paio di giorni di riposo e il Presidente sarà pronto per l’inizio della campagna elettorale.

Roberti ringrazia i sanitari del nosocomio termolese e ringrazia quanti in queste ore gli stanno dimostrando affetto e vicinanza, quel calore che in migliaia gli hanno testimoniato da venerdì sera dopo l'ufficializzazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione Molise.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, non appena venuto a conoscenza del malore del sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha subito voluto inviare un messaggio di sostegno e vicinanza al suo collega.

“Spero che Francesco si rimetta nel più breve tempo possibile. – ha dichiarato Roberto Gravina - La sua tempra e il suo carattere sono certo che lo aiuteranno a superare anche questo momento. Siamo tutti al suo fianco, in maniera chiara, le distinzioni politiche o le campagne elettorali davanti a momenti come questi non hanno alcun valore.

L’unica cosa che conta davvero è che Francesco possa rimettersi al più presto. Lo aspettiamo.”