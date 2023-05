Vasto si tinge di rosa per la partenza della terza tappa del Giro

In tantissimi hanno aspettato a bordo strada l'avvio della gara che terminerà a Melfi

VASTO. E' partita questa mattina, poco prima delle 12, da Corso Garibaldi la terza tappa del 106° Giro di Italia, la Vasto-Melfi.

Vasto si è colorata di rosa per questo importante evento, in tantissimi hanno affollato il centro città per salutare l'avvio della gara.

Una tappa che prevede un percorso di 216 chilometri, dal dislivello di 1400 metri e che si concluderà a Melfi in Piazza Archimede tra le 16:57 e 17:28.

A dare il via alla gara il Sindaco Francesco Menna accompagnato dai consiglieri regionali Pietro Smargiassi, Sabrina Bocchino e Manuele Marcovecchio.

GUARDA LE DIRETTE:





































Galleria fotografica