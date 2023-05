Commissione d'invalidità, a Termoli è ancora tutto fermo

TERMOLI. Commissioni di serie A e serie B. È questo quello che sta succedendo nelle commissioni d’invalidità del basso Molise. Se quella di Larino è stata riaperta ed è, oggi, funzionante, diversa è stata la sorte di quella di Termoli.

Tutto bloccato. Tutto chiuso.

Pratiche di cittadini ferme sul tavolo della commissione. I medici non possono esaminare le varie documentazioni poiché manca la figura dell'assistente sociale.

La situazione, la problematica si è fermata a Termoli, è il caso di dire.

Il bando è uscito tempo fa, ci fanno sapere, ma da parte della Regione Molise non c’è nessuna nomina.

L’Asrem è tenuta ad individuare i componenti delle Commissioni mediche. Tali nominativi devono essere, successivamente, proposti alla Giunta regionale che deve approvarli, e solo a quel punto le Commissioni possono svolgere le proprie fondamentali funzioni.

Per le commissioni di Termoli quindi a che punto è la Giunta? Questa è una domanda che i cittadini hanno intenzione di fare fino allo sfinimento.

Legge 104 e legge 68 per l’inserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato ferme al palo.

Chiedono risposte, chiedono chiarimenti ma nessuno riesce a dargliele. Già convivere con una patologia non è semplice, figuriamoci non poter usufruire di agevolazioni per vivere degnamente.