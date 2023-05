Fanelli: «Sono profondamente colpita, forza Francesco»

TERMOLI. «Ho appena appreso del malore che ha colpito Francesco Roberti, sindaco di Termoli e candidato Presidente del centrodestra, a cui auguro, con tutto il mio cuore, una pronta e veloce guarigione». È quanto afferma la capogruppo del Pd in Consiglio regionale Micaela Fanelli.

«È una notizia che ha mi profondamente colpita nell’animo. Ventotto anni fa, un infarto portò via mio padre, un attimo prima del suo ultimo comizio per le comunali di Riccia. E per un attimo, ho rivissuto quegli istanti, quei sentimenti, quel dolore che non mi ha più lasciato e di cui porto dentro e per sempre le cicatrici.

Leggo con ritrovata speranza che la situazione non appare preoccupante e che le sue condizioni sono stabili.

Forza Roberti! Sono sicura che ce la farai! E io ti auguro di superare al meglio e velocemente questo momento difficile».