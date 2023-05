Strada provinciale 13, rinviata la cerimonia di riapertura

MONTENERO DI BISACCIA. Il Sindaco Simona Contucci comunica che a causa delle previsioni meteo non favorevoli, della concomitanza con altri eventi istituzionali in programma a Campobasso e della temporanea assenza del Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, la cerimonia di riapertura della Strada provinciale 13 e la conferenza stampa inizialmente previste per domani, mercoledì 10 maggio, sono rinviate ad altra data che sarà comunicata nei prossimi giorni.