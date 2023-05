Derattizzazione in via Carlo del Croix

TERMOLI. Nella notte scorsa, oltre all’ordinario intervento di disinfestazione antilarvale e adulticida, è stato effettuato un intervento straordinario di derattizzazione nel centro storico e in via Carlo del Croix per la sostituzione degli erogatori rotti e la sistemazione delle nuove esche nelle postazioni presenti in tutta l’area. È vietato: danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato; toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato; abbandonare qualsiasi rifiuto sul suolo stradale ed esporre i rifiuti domestici esclusivamente all’interno dei mastelli ben chiusi, secondo il calendario vigente.

Cittadini invitati alla collaborazione, il prossimo intervento previsto in calendario è fissato per martedì 23 maggio.