Con l'intronizzazione della sacra reliquia la festa di San Timoteo entra nel vivo

Termoli Alle ore 20 al cinema “Oddo” convegno timoteano “Reclusi ma non esclusi”

TERMOLI. Come annunciato domenica scorsa, ieri sono partiti i momenti liturgici per la celebrazione della festa del compatrono San Timoteo.

Ieri sera, dalle 19, intronizzazione della sacra reliquia del Capo di San Timoteo, con a seguire il canto del vespro presieduto da Padre Petru Bogdan Voicu, parroco della parrocchia ortodossa romena di San Timoteo in Italia con i suoi fratelli ortodossi. Un fraterno incontro di preghiera con l’ Akatistos di San Timoteo.

Stasera, alle 19, liturgia della parola con sermone da parte del pastore evangelico Massimiliano Urso. Alle ore 20, invece, al cinema “Oddo” convegno timoteano “Reclusi ma non esclusi”. “Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo” (Ebrei 13,3).

La comunità ecclesiale si fa carico delle persone recluse, le accoglie, le accompagna, si prende cura di loro offrendo possibilità riabilitative e di rinascita.: “Quando bussano alla porta non chiedete quale sia il loro nome ma la loro ferita! (Parole di don Vittorio Cordisco). Introduce e modera Benito Giorgetta, parroco di san Timoteo e presidente Iktus Onlus sul tema “Misericordia: architrave e bussola”; Mauro Cavicchioli animatore Servizio carcere associazione Papa Giovanni XXIII e Giorgio Pieri coordinatore dei Cec su “La cura pastorale dei detenuti. Come annunciare il Vangelo dietro le sbarre”. Previste Testimonianze di ex detenuti recuperati alla vita familiare e alla società nel filone “Dalle nostre macerie Dio può costruire grattacieli”. Conclude il vescovo Gianfranco De Luca.

Galleria fotografica