Per non dimenticare, nel ricordo di Giulio Rivera e delle vittime del terrorismo

GUGLIONESI-ROMA. Il 9 maggio 1978 a Roma, in via Caetani, ci fu il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, politico italiano della Democrazia cristiana, più volte presidente del Consiglio, sequestrato e poi ucciso dai terroristi delle Brigate rosse.

Nel 2007 il Parlamento italiano ha riconosciuto il 9 maggio "Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" (legge 4 maggio 2007, n.56).

Il 25 aprile non è stata l’ultima volta che il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha indossato la fascia tricolore. Oggi, in occasione del Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, svoltasi a Roma, Bellotti in compagnia dei familiari del compianto Giulio Rivera, ha preso parte alle celebrazioni in Quirinale.

Presenti, dunque, i nipoti di Giulio Rivera, Ignazio e Giulio e il cognato dei due fratelli Antonio Notarelli.

Una giornata densa di emozioni che li ha visti prima presenziare al discorso tenuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e poi, presso il Sacrario della Polizia di Stato con la premier Giorgia Meloni.

«Una giornata davvero emozionante- ha detto il sindaco Bellotti di ritorno da Roma- rappresenta un momento di chiusura del mio mandato. E chiuderlo con quello che è stata la pietra miliare e il mio faro di riferimento per tutti questi anni, come spesso ho detto, Giulio Rivera è stata la giusta completezza di questo mio percorso. La giornata è iniziata al Quirinale dove siamo stati invitati, grazie a Ignazio, dal presidente della Repubblica a cui abbiamo fatto dono della medaglia con lo stemma di Guglionesi e l’effige di Sant’Adamo, insieme a un gagliardetto e una lettera di saluti da parte mia come sindaco di Guglionesi. Abbiamo ascoltato i parenti delle vittime del terrorismo. Abbiamo avuto modo di conoscere il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nonché il presidente del Senato che sono stati molto cordiali. La cosa che mi ha più stupito è che quando facevo il nome di Giulio Rivera, loro erano consapevoli di chi fosse e, ovviamente io mi sono presentato come sindaco del comune che ha dato i natali a Giulio».

Toccante il momento in cui sono entrati nel Sacrario delle vittime cadute per mano del terrorismo.

«Ho indossato per l’ultima volta la fascia tricolore, ho lasciato la mia dedica sul libro che si trova all’ingresso. Abbiamo assistito alla benedizione del cappellano. Una giornata davvero, davvero emozionante».

L’emozione l’ha fatta da padrone per tutto il tempo. Ricordare le vittime del terrorismo significa tener vivo i loro ideali e tutto ciò per cui si sono battuti. Proprio come Giulio Rivera, agente della scorta di Aldo Moro.

«Il 9 maggio di 45 anni fa, cinquantacinque giorni dopo il suo sequestro e la strage di via Fani, le Brigate Rosse uccisero Aldo Moro- ha dichiarato la premier Meloni- Il terrorismo toccò il suo punto più alto di aggressione allo Stato, colpendo al cuore le Istituzioni democratiche e scrivendo una delle pagine più cupe della storia della nostra Repubblica. Il barbaro assassinio di Moro ferì profondamente la Nazione e ne lacerò il tessuto sociale, ma il popolo italiano seppe reagire mostrando unità e coesione. Quell’unità e quella coesione senza le quali lo Stato non avrebbe avuto la forza necessaria per combattere e sconfiggere il terrorismo e l’eversione. Oggi l’Italia celebra il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice e si stringe ai famigliari e ai cari di ognuna di loro. L’impegno per non dimenticare quanto accaduto non deve mai esaurirsi, ed è preciso dovere delle Istituzioni proseguire anche sul cammino della verità per illuminare quelle pagine rimaste purtroppo ancora oscure e che attendono di essere conosciute pienamente».

«Lo Stato, le forze politiche e sociali, hanno saputo reagire - nonostante lo smarrimento iniziale - con coraggio e decisione alla sfida dei terrorismi. Una guerra che è stata vinta - è bene sottolinearlo, qui e ovunque - combattendo sempre sul terreno della legalità costituzionale, senza mai cedere alle sirene di chi proponeva soluzioni drastiche, da regime autoritario. Affidandosi al diritto e all'amministrazione della giustizia per proteggere la nostra comunità. Rifiutando di porsi al di fuori della natura democratica della nostra Repubblica». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella.

