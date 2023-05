Carrese di San Martino, ricorso dei Giovanissimi contro i Giovani

SAN MARTINO IN PENSILIS. Secondo posto in discussione alla Carrese di San Martino in Pensilis, dopo il ricorso presentato dal Carro dei Giovanissimi contro quello dei Giovani.

Gialloverdi che hanno rimostranze sui biancocelesti, per l’esito e l’andamento della Corsa dei Carri del 30 aprile scorso.

Un ricorso che viene evidenziato nel documento con cui il sindaco Giovanni Di Matteo ha aggiudicato la Carrese ai Giovanotti. «Visto il vigente regolamento, visto lo svolgimento della gara, dato atto che il carro dei Giovanissimi con prot. n. 4402/2023 ha presentato ricorso avverso il carro dei Giovani, sentita la Commissione unica di vigilanza, dichiara che l’ordine di arrivo della corsa dei carri 2023 è il seguente: primo classificato: il carro dei giovanotti, nell’attesa di esaminare i filmati della corsa e, quindi, valutare la fondatezza del ricorso di cui sopra, allo stato risultano: 2^ classificato il carro dei giovani e 3^ classificato il carro dei Giovanissimi».