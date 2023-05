«La vita ci mette alla prova, occorre trovare una forza interiore maggiore delle difficoltà»

TERMOLI. A distanza di alcune ore dal messaggio ufficiale con cui si è rivolto alla comunità, dichiarandosi pronto nel giro di alcuni giorni a riprendere l'attività e cominciare la campagna elettorale, il sindaco Francesco Roberti ha pubblicato anche un messaggio sul proprio profilo personale Facebook, sottolineando ancora una volta l'affetto ricevuto in questo momento delicato, post realizzato proprio dall'Utic dell'ospedale San Timoteo, in cui è ricoverato.

«Spesso la vita ci mette alla prova, a volte sono momenti veramente difficili, è proprio allora che occorre trovare una forza interiore, superiore agli eventi che ti circondano e questa forza viene alimenta dagli affetti e dalle persone a te care, da chi ti vuole bene. Grazie a tutti voi per la vostra premura, vi abbraccio».

Un messaggio che è stato commentato da centinaia e centinaia di utenti e cittadini, a dimostrazione di come, in questa fase così cruciale per la salute di un uomo delle istituzioni, non si guardi allo steccato politico, ma al risvolto umano. Un seme che speriamo voglia germogliare, all'insegna del rispetto e del fair play, come avevamo già evidenziato giorni fa, proprio nel corso delle prossime elezioni regionali.

C'è bisogno di messaggi e condotte costruttive, progettualità condivise e collaborazioni, a prescindere da quelli che saranno i risultati, con la consapevolezza che dal 27 giugno, tutti, diciamo tutti, ciascuno per sua parte e ruolo ricoperto, dovranno lavorare per la comunità molisana.

Insegnamento da trarre in simili situazioni, nell'auspicio che non siano state solo frasi di circostanze e finanche desiderio di visibilità da parte di chi ha voluto esternare solidarietà e vicinanza.

La società che viviamo in questa era digitale perennemente connessa spesso non mostra il proprio meglio, ogni tentativo per una inversione di tendenza è sempre un aspetto da cogliere al volo.