Rischi e pericoli dell'intelligenza artificiale, a tu per tu con lo scienziato informatico Rocco Oliveto

Intelligenza artificiale: l'intervista allo scienziato informatico Rocco Oliveto

TERMOLI. Nel giro di pochi giorni il ciclone “AI”, ossia l’intelligenza artificiale ha conquistato spazi sempre più significativi nel mondo dell’informazione, a cui non è certo avulso, peraltro.

Prima il provvedimento del Garante della privacy, che ha sospeso l’accessibilità alla ChatGpt, quindi le dimissioni del precursore dell’AI in Google, Geoffrey Hinton, che ha voluto spogliarsi dei legami aziendali per mettere in guardia il mondo sui pericoli di questa evoluzione.

Ne abbiamo parlato col professor Rocco Oliveto, vicedirettore del dipartimento di Bioscienze e territorio dell’Università degli Studi del Molise, considerato uno dei migliori scienziati informatici, che abbiamo incontrato nella sede di via Duca degli Abruzzi.

Rischi e pericoli connessi all'avanzata dei sistemi cibernetici e quantistici, lo sviluppo delle reti neurali, l'etica come frontiera da non valicare e i timori sulla capacità delle macchine di prendere il sopravvento sull'uomo.





Oltretutto, l’insidia di una mente umana sempre più pigra che addestri sì i sistemi, ma perda in creatività e anche il massiccio consumo di energia, ingredienti di un cocktail potenzialmente esplosivo. Siamo a un bivio? Forse, sì.

Chissà se un giorno per davvero rimpiangeremo blockbuster come Blade Runner e Terminator, quali momenti di mero svago cinematografico, e di non aver sviluppato invece le potenzialità infinita del nostro cervello, ancora in larga parte inesplorate, che invece potrebbe abdicare sempre più progressivamente ai sistemi complessi.