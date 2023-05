Attese, conferme e speranze: si svelerà venerdì chi avrà avuto la Bandiera Blu 2023

TERMOLI. Mancano meno di 48 ore e si avrà l'ufficialità rispetto all'attribuzione delle Bandiere Blu 2023.

Sono 3 i comuni costieri molisani che hanno presentato la documentazione e si tratta di Campomarino, unica ad averla anche nel 2022 (così come negli ultimi anni), Termoli (che la insegue dal lontano 2017, anche se alcune volte non ha ritenuto opportuno partecipare) e Petacciato. Montenero di Bisaccia ha rinunciato a priori.

Sono ben 33 i requisiti su cui viene effettuata la valutazione.

La Fee ha ufficializzato la data della consegna delle Bandiere Blu 2023. L’appuntamento è il 12 maggio. La cerimonia, dopo anni di stop a causa del covid, tornerà a svolgersi in presenza, a Roma, presso la sede del Cnr. La Giuria Nazionale, o Commissione Tecnica Giudicante, identifica i Comuni idonei tra quelli candidati, attraverso l’analisi e la valutazione delle risposte ai quesiti riportati sul Questionario Bandiera Blu, alcune delle quali obbligatoriamente supportate da documenti esplicativi. Il documento conclusivo si identifica con una classifica finale in relazione al voto complessivo conseguito da ciascun candidato.

Tutti i membri della Giuria Nazionale sono esperti in tematiche ambientali in quanto rappresentanti istituzionali, o specialisti privati. In particolare, la selezione dei membri segue il criterio di coprire tutte le tematiche riportate nel Questionario. La Fee Italia effettua la predisposizione del Questionario Bandiera Blu, nonché la pre-analisi di tutti i questionari inviati dai Comuni candidati, verificando la esaustività delle risposte, nonché l’idoneità dei documenti allegati, con particolare riferimento a quelli definiti obbligatori. Recepisce i documenti delle attività svolte dalla Commissione Tecnica Giudicante, nonché il risultato definitivo che si identifica nella classifica finale d’idoneità. Trasmette i risultati al Coordinamento Internazionale della Fee e documenta la stessa di quelle informazioni suppletive necessarie per convalidare i risultati comunicati. Il Coordinamento Internazionale della Fee effettua verifiche a campione sui dati ricevuti dalla Fee Italia richiedendo anche documenti suppletivi ed effettua visite in loco. Esprime parere definitivo per la consegna del riconoscimento.