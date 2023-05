La svolta positiva in Rianimazione, coi nuovi anestesisti "guardia attiva" h 24

TERMOLI. Un reparto di Rianimazione che dopo l'innesto delle sei anestesiste venezuelane è tornato ad avere medici in presenza per ciascuna delle 24 ore, ogni giorno, 7 su sette.

Un bel traguardo, se solo pensiamo a cosa è accaduto nei primi mesi del 2023, quando alla comunicazione sulla interruzione delle sedute degli interventi programmati era seguita anche la diffida legale di quattro anestesisti che lamentavano l'eccessivo carico di lavoro, a causa della carenza di personale medico nella stessa Uoc.

Voci e indiscrezioni, per fortuna mai concretizzatesi, ipotizzavano addirittura la chiusura dello stesso reparto dell'ospedale San Timoteo, poi arrivarono le rassicurazioni dalla struttura commissariale, che annunciavano l'imminente assunzione di anestesisti, grazie al bando riservato ai medici stranieri.

In effetti, da inizio maggio le cose sono sensibilmente migliorate e così è possibile avere in turnazione interna sempre un medico pronto alle emergenze, non più solo come reperibilità garantita.