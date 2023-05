«Il talento degli infermieri, arte e scienza in evoluzione»

TERMOLI. In arrivo domani la Giornata Internazionale dell'Infermiere 2023: «il talento degli Infermieri. Arte e scienza in evoluzione. Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. L’International Council of Nurses ricorda questa data celebrando in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’Infermiere», sottolinea la presidente dell'Ordine interprovinciale Mariacristina Magnocavallo.

«La Federazione Nazionale degli Infermieri, dal 1992, sostiene attivamente la Giornata Internazionale dell'Infermiere attraverso la diffusione di manifesti ed eventi che mettono in evidenza l'impegno degli infermieri italiani nei confronti della solidarietà e dell'alleanza con i pazienti e le loro famiglie. “Il talento degli Infermieri. Arte e scienza in evoluzione”. Questo lo slogan per l’anno 2023, il cui obiettivo è quello di mettere in evidenza l’evoluzione della professione infermieristica. In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, “12 maggio”, posticipata a domenica 14 maggio dalle ore 9 alle ore 13.30, l’Opi di Campobasso Isernia ha organizzato una manifestazione in Piazza Vittorio Emanuele in Campobasso. La manifestazione, ci permetterà di riunire, insieme all’Ordine Interprovinciale di Campobasso-Isernia tutte le associazioni infermieristiche e di volontariato nonché gli studenti di Infermieristica delle tre Università presenti nel Molise: Unimol, Cattolica e Sapienza, con lo scopo di rendere tangibile il contributo formativo ed operativo degli infermieri nel sistema sanitario e nella comunità molisana.

Sarà un'opportunità per i cittadini di interagire con gli infermieri e di conoscere da vicino la professione e le competenze che vengono messe al loro servizio quotidianamente. Durante la manifestazione, saranno allestiti degli stand dove si effettuerà la rilevazione dei parametri vitali; dimostrazione delle manovre di primo soccorso pediatrico e disostruzione delle prime vie aeree; distribuzione di brochure informative sui corretti stili di vita; distribuzione di gadget.

L’Opi invita tutti i cittadini a prendere parte alla manifestazione per celebrare insieme la Giornata Internazionale dell'Infermiere e per evidenziare il talento e la professionalità degli infermieri che, quotidianamente, si impegnano per tutelare la salute di tutti».