Al via in Molise le "Cure simultanee oncologiche domiciliari"

CAMPOBASSO. Al via in Molise le "Cure simultanee oncologiche domiciliari". Domattina, venerdì 12 maggio, alle 11, presso la sala riunioni dell'Unità operativa di Oncologia Medica, all'ospedale 'Cardarelli', conferenza stampa di presentazione e avvio del progetto di 'Cure simultanee oncologiche domiciliari' promosso da Asrem in convenzione con l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma - Sezione di Campobasso e Isernia 'Libero Gianfagna'.

Interverranno il Commissario ad acta per l'attivazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, Donato Toma, il Commissario straordinario Asrem Evelina Gollo, il direttore facente funzioni del reparto di Oncologia del 'Cardarelli' Gianfranco Giglio, il medico oncologo dello stesso reparto e responsabile del progetto Adele Piscopo e la referente Ail per il Molise Mariagrazia Luciano.