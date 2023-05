Emergenza sepolture, via al progetto per altri 160 loculi

TERMOLI. A distanza di cinque anni dalla delibera di Giunta che nel 2018 vide affrontare l’emergenza dall’allora amministrazione Sbrocca, permangono ragioni di carattere igienico-sanitario e di salute pubblica, condizioni eccezionali e d’urgenza per l’individuazione di misure atte a fronteggiare nell’immediato le richieste ordinarie di sepoltura.Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 sono stati previsti lavori per la realizzazione di nuove sepolture; per sopperire al crescente bisogno di loculi è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico il progetto definitivo “Realizzazione di loculi cimiteriali prefabbricati – tipologie a blocchi aggregabili e ripetibili ubicati nel cimitero comunale”, consistente nel completamento parziale di due lotti, adiacenti a un blocco già edificato nella nuova ala del Cimitero di Termoli, con la realizzazione 960 loculi funerari e 516 ossari, approvato con deliberazione del 2 settembre scorso, che ha dato mandato al dirigente dei Lavori pubblici per gli adempimenti consequenziali, confermando le condizioni eccezionali e d’urgenza per l’individuazione di misure atte a fronteggiare nell’immediato le richieste ordinarie di sepoltura per ragioni di carattere igienico-sanitario e di salute pubblica.

Il progetto è stato trasmesso all’Asrem che ha espresso parere favorevole sul progetto dal punto di vista igienico sanitario. Ora, il funzionario interno all’amministrazione, l’architetto Francesco Paolo Avellino, in qualità di Rup e progettista, ha predisposto il progetto stralcio “Lotto 2 - realizzazione di loculi cimiteriali prefabbricati – Tipologie a blocchi aggregabili e ripetibili ubicati nel cimitero comunale. Realizzazione di 160 loculi”, l’impegno di spesa è di 350mila euro. Progetto approvato dallo stesso dirigente, che ha anche validato la determina a contrarre, con una selezione a invito su cinque imprese.