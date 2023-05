Roberti: «Ci vediamo lunedì in Comune e tra la gente, inizia la campagna elettorale»

TERMOLI. Sono trascorsi tre giorni e mezzo, circa, da quando il sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, è stato ricoverato all'Utic dell'ospedale San Timoteo di Termoli, a causa del malore subito.

Candidato presidente della Giunta regionale di centrodestra, Roberti è pronto per tornare all'operatività. Ce l'ha confermato lui stesso, che abbiamo sentito telefonicamente. «Confermo che sto meglio e lunedì tornerò in Comune e tra la gente per iniziare la campagna elettorale».